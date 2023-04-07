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"İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura sürecinde yeni etap başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projeleri kapsamında kura çekimlerinin yeni etabı başladı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:12
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İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinin kura sürecinde yeni etap başladı

''İlk Evim, İlk İş Yerim'' ve ''İlk Evim Arsa'' projelerinin kura sürecinde yeni etap başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerine 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla ara verilmişti.

Bakanlığın 11 ilde devam eden afet konutlarının inşaları ile eş zamanlı yürütülen projelerin kura sürecinde hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin üçüncü etap kuraları, 7 Nisan'da 5 il ve ilçede 1621 hak sahibi için çekilecek.

Bu kapsamda 7 Nisan'da kuralar, Adana Sarıçam (379 asil-hak sahibi), Eskişehir Odunpazarı (304 asil-hak sahibi), Erzurum Yakutiye (218 asil-hak sahibi), Kayseri Melikgazi (214 asil-hak sahibi) ve Malatya Battalgazi'de (506 asil-hak sahibi) gerçekleştirilecek.

"İlk Evim Arsa" kapsamındaki kura çekimi ise 10-28 Nisan'da 39 bin 380 hak sahibi için yapılacak.

"İlk Evim Arsa" projesinde ise kuralar için yer ve tarih ve hak sahibi bilgileri ise şöyle:

"10 Nisan 2023'de Hatay'da 2 bin 340, Kahramanmaraş'ta 910, Gaziantep'te 470, Malatya'da 50, Adana'da 450, Adıyaman'da 610. 11 Nisan'da Şanlıurfa'da 2 bin, Osmaniye'de 400, Ankara'da 1530. 12 Nisan'da Amasya'da 400, Artvin'de 185, Aydın'da 575, Bitlis'te 205, Bolu'da 140, Burdur 'da 325, Çankırı'da 40, Denizli'de 20, Giresun'da 380, Gümüşhane'de 150. 13 Nisan'da Mersin'de 1000, Kastamonu'da 225, Konya'da 1000. 14 Nisan'da Mardin'de 870, Muğla'da 1700, Muş'ta 50, Siirt'te 20, Sinop'ta 200, Sivas'ta 380, Tokat'ta 530, Tunceli'de 30, Van'da 180, Yozgat'ta 540. 17 Nisan'da Zonguldak'ta 370, Aksaray'da 120, Batman'da 170, Şırnak'ta 640, Karabük'te 430, Afyonkarahisar'da 370. 18 Nisan'da Bartın'da 50, Samsun'da 1160. 19 Nisan'da Antalya'da 2 bin 190, Manisa'da 1335, Ordu'da 300. 25 Nisan'da İzmir'de 4 bin 900. 26 Nisan'da Bilecik'te 410, Bursa'da 1300, Balıkesir'de 1520, Çanakkale'de 565. 27 Nisan'da Edirne'de 360, Kırklareli'de 720, Sakarya'da 1340, Tekirdağ'da 1340, Yalova'da 200, Düzce'de 185. 28 Nisan'da Kocaeli'de 1500."

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