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Ajda Pekkan'dan olay yaratacak çocuk itirafı. İlk kez açıkladı

İlerleyen yaşına rağmen genç görünümüyle sürekli gündeme gelen Ajda Pekkan, 6 kez hamile kaldığını ama kürtaj yaptırmak zorunda olduğunu açıkladı

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 19:07
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İlk kez açıkladı. Ajda Pekkan'dan olay yaratacak çocuk itirafı.

Ajda Pekkan'dan olay yaratacak çocuk itirafı. İlk kez açıkladı
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Türk müziğinin Süperstar'ı 77 yaşındaki Ajda Pekkan, yine gündem yaratacak açıklamalar yaptı.Süperstar Ajda Pekkan konuk olduğu canlı yayında, yıllar sonra çocuk itirafında bulundu.

2. Sayfa programında, altı kez hamile kaldığını, ancak çocuk sahibi olmaya korktuğunu anlattı.. Kürtaj itirafında bulunan Pekkan, çocukları çok sevdiğini ancak sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemediğini açıkladı.

İŞTE O İTİRAF

"Kedilerle avunmaya çalıştım, kaldı ki benim çocuğum altı defa oldu, istemedim. Ben kendi hayatımı zaten zor idame ettirebildim."

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