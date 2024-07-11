İlk kez ekti. Satacak yer arıyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Uylubağı köyünde yaşayan Halil Bozkurt, ilde ilk defa aspir çiçeği yetiştirdi. 54 yaşındaki çiftçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı destekle bu deneyime adım attı. Mart ayında 6 dönümlük arazisine aspir tohumu eken Bozkurt, ağustos ayında hasat için gün sayıyor.

"SATAMAZSAM IRMAĞA DÖKECEĞİM"

Bozkurt, çiçeklerini ürettiği arazisine her gün özenle bakarak büyümelerini sağlıyor. Ancak ürünün pazarı konusunda endişeleri bulunan çiftçi, "5 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Bu yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan malzeme aldık. Bize aspir ürünü ekmeyi önerdiler, biz de ektik. İlk defa ekiyoruz. Neyin ne olduğunu da bilmiyoruz. Kendi imkanlarımla araştırdım, tohumunu Yozgat tarafından aldım. Ruhsatlı bir ot ilacı dahi yok. Kendim araştırarak internet üzerinden ilaç bulup kullandım. Bazı yerleri yaktı, diğer yerlerde güzel ama verim nasıl olacak bilmiyorum. Bu ürettiğimiz mahsulün pazarlamasını nasıl yapacağız onu da bilmiyoruz. Bunları ne yapmak lazım bilmiyorum. İyi verim alıp da pazarlaması güzel olursa bu ürünü daha çok ekeceğim. Şu anda 6 dönüm aspir ektim. Pazarlama ve verimi güzel olursa çoğaltacağım. Dikenli bir bitki. Çiçekleri çok değişik. Ben de ilk kez ektiğim için tam bilmiyorum. İnşallah iyi bir ürün alırız. Bildiğim kadarıyla çevrede ilk defa ben ektim. Bitkinin ne olduğunu tam bilmiyoruz. Önemli olan bunun pazarlanmasıdır. Bu mahsul kucağımızda kalırsa o zaman hiç ekmeye de gerek yok. Pazarını da internetten araştırıp değerlendirmeye çalışacağım. Değerlendiremezsem hayvan bunu yiyecek mi onu da bilmiyorum. Olmadı götürüp ırmağa dökeceğim" diye konuştu.

Aspir çiçeği, Türkiye'de genellikle Eskişehir, Burdur, Isparta ve Konya gibi bölgelerde yetiştiriliyor ve ilaç, kozmetik ürünler, yemeklik yağ ve boya maddesi olarak kullanılıyor.

Bozkurt, deneyimlerini internetten yaptığı araştırmalarla destekleyerek başladığı bu yeni tarım ürünü ile ilgili gelecek planlarını da paylaştı.