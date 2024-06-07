İlk kez yüzerken görüldü. Kimse inanamadı

Adıyaman - Şanlıurfa karayolu üzerindeki Çamgazi Barajı kıyısına ailesiyle birlikte gezmeye giden bir vatandaş, ilginç bir canlıyı yüzerken gördü.

Hemen cep telefonuyla o anları kayıt altına almaya başladı. Görüntüyü yaklaştıran vatandaş, yüzen canlının dağlarda ve kayalık alanlarda görülen dağ keçisi olduğu fark etti.

Çamgazi Baraj Göleti'nin doğu kıyısından batı kıyısına yüzen ve su yüzeyinde sadece kafası ve boynuzları görülen yabani keçisi, dakikalar içerisinde kıyıya ulaşmayı başardı.

Yüzlerce metre yüzen yabani keçisi kıyıya çıktıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.