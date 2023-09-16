İlk müdahale kaza sırasında uçtuğu otomobilin tavanında yapıldı

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Can Kabak (18) ile arkasındaki İbrahim Mutlu (17), yaralandı. Sağlık ekipleri Mutlu’ya, kaza sırasında savrulup tavanın düştüğü park halindeki hafif ticari aracın üzerinde yaptı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2287 ile 2290 sokaklarının kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Zafer Köstendiller'in (33) kullandığı 07 BBK 246 plakalı otomobil ile Mustafa Can Kabak'ın (18) kullandığı 07 BHV 770 plakalı motosiklet çarpıştı.

Savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Can Kabak yere düşerken, arkasındaki İbrahim Mutlu ise hafif ticari aracın tavanına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Mutlu'ya hafif ticari aracın üzerinde müdahale etti. Müdahalenin ardından sedyeye alınan Mutlu, ekipler tarafından indirilip, ambulnasa götürüldü. Hastaneye kaldırılan Mutlu ve Kabak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'2 DAKİKALIĞINA VERMİŞTİM'

Kazayı haber alıp gelen ve ismi öğrenilemeyen motosikletin sahibi gözyaşı dökerek yere çöktü. Motosiklet sahibi, "2 dakikalığına vermiştim. Eve gidip geleceğini söylemişti" dedi.

OTOMOBİLİN TAVANINDA SAĞLIK EKİPLERİNİ BEKLEDİ

Bu arada kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille çarpışan motosikletin ticari araca çarptığı, sürücü Mustafa Can Kabak'ın yere düştüğü, İbrahim Mutlu'nun ticari aracın üzerine uçtuğu görüldü.