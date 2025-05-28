İlk ödemeler bugün hesaplara yatırıldı! Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun’da yaptığı açıklamada ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını belirterek, ödemelerin 163 bin 295 annenin hesabına toplu olarak aktarıldığını söyledi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Samsun’a geldi. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Göktaş, ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göktaş, Aile Yılı kapsamında ilk doğum yardımı ödemelerin bugün yapılmaya başlandığını dile getirdi. "163 BİN 295 ANNENİN HESABINA DOĞUM YARDIMI BUGÜN YATIYOR"

İlk doğum ödemelerinin hesaplara bugün aktarıldığına değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Bu kapsamda pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle aileleri tehdit eden, risk altında tutan bazı faktörleri yönelik çalışmalarımız var. Ailenin önemine dair farkındalık çalışmalarımız var. Ailelere sosyal ekonomik destekler ve farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm risklere karşı aileyi desteklemek en temel amacımız. Aile Yılı faaliyetlerimizi çok taraflı paydaşlarımızla yürütüyoruz. Faaliyetlerimizi 3 kategori altında topluyoruz. Öncelikle 4 binin üzerinde faaliyet gerçekleştirdik, ülke genelinde. Ekonomik faydalar, ailelere ekonomik katkı sağlayacak indirim ve avantajlar sağlıyoruz. Ulaşımdan, sosyoekonomik desteklere varana kadar. Farkındalık oluşturmaya yönelik özellikle ailenin korunmasına yönelik farklı çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan etkinliklerle aile kurumunun önemli işleyeceğimiz etkinlikler hayatı geçiriyoruz. Aile Yılı faaliyetlerimiz toplum nezdinde gerçekten büyük bir teveccühle karşılanıyor. Aile yanına özel çeşitli indirim kampanyalarımızla devam ediyor. Bu minvalde önemli politikayı Aile Yılı'nda hayata geçirdik. Bildiğiniz üzere 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanımız 2 tane müjde vermişti vatandaşlarımıza. Öncelikle evlenecek gençleri destekleme projemiz olan aile ve gençlik konulu 81 ilimizde yaygınlaştırmıştık. Diğer yandan da doğum destek sistemimizi güncelledik. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta doğum yardımlarının toplu bir şekilde ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmıştı. Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor. Bundan sonraki süreçte her ay başvuruları aldıktan sonraki takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yapmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.