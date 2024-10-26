“İlk Öğretmenim Doğa”

SEÇİLEN FOTOĞRAFLAR SERGİLENDİ

Eğitimin doğayla olan bağını keşfetmek ve güçlendirmek için çekilen 177 fotoğraf arasından ödül alan 5 eser ve sergilenmek için seçilen 20 eseri 23-25 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Galeri Alanında sanatseverler beğeniyle izledi.

Çoğunluğu eğitimci olan 47 katılımcının 177 eserinin yer aldığı yarışmada birinci “Yarışlı Gölü” başlıklı fotoğrafıyla Ufuk Turpcan oldu.

M. Turan Döner, “Şimşekler ve Şehir” isimli fotoğrafıyla ikincilik ödülünü alırken,

Muhammet Özen “Balıkçı” isimli fotoğrafıyla üçüncülük, Merve Özen “Anne Sevgisi” isimli fotoğrafıyla mansiyon, Salih Kuş “Sabah Vakti” isimli fotoğrafıyla Garanti BBVA Yatırım Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Sergideki her fotoğraf, doğanın eşsiz öğreticiliğini ön plana çıkararak ona karşı olan sorumluluklarımızı hatırlatması ve doğanın sunduğu güzelliklerin ve bilgeliğin yanı sıra, insanın doğaya etkisini düşünmeye davet ederek; herkesi daha bilinçli ve duyarlı bireyler olmaya çağırması açısından önem taşıdı.