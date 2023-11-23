İlk sinema nasıl icat edildi? Animasyonun ortaya çıkış hikayesi

Günümüzde dizilerin, filmlerin bulunuşu bundan yaklaşık iki yüzyıl öncesine dayanıyor. Animasyonun doğuşu ise tüm sinema tarihini içinde barındırıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
İlk sinema nasıl icat edildi? Animasyonun ortaya çıkış hikayesi

How It Works dergisinin Kasım ayı sayısında yer alan bilgilere göre, animasyonun doğuşu ve sinemanın ortaya çıkışının kronolojik sıralaması yayınlandı.

Günümüzde ekranlarımıza ulaşan animasyonların büyük çoğunluğunun bilgisayarlarda üretildiği biliniyor. Ancak geçmişte elle çizilen animasyonlar insanların bir numaralı eğlencesiydi. Bu durum da yaklaşık iki yüzyıl öncesine dayanıyordu.

İLK OLARAK DÜZ BİR DİSK ÜZERİNE GÖRÜNTÜLER YANSITILDI

Hareket algısı yaratmak ilk olarak “fenakistoskop” adı verilen düz bir disk üzerinde bir dizi görüntü kullanıldı. Diskin çevresi boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş görüntüleme yarıkları vardı ve kullanıcı cihazı bir aynaya tutup döndürürken bu yarıklardan bakıyordu. Bu yarıklardan aynaya yansıyan görüntülere bakmak, disk doğru hızda dönerken kesintisiz bir hareket döngüsü oluşturuyordu.

ZOETROPUN ETRAFINA DİKEY İZLEME PENCERELERİ YERLEŞTİRİLDİ

Benzer bir görsel hile yaratmak amacıyla fenakistoskoptan esinlenen birkaç deneysel mekanizma geliştirildi, ancak zoetrop açık ara en başarılı olanıydı. William Ensign Lincoln tarafından 1865 yılında tasarlanan zoetrop, bir milin üzerine yerleştirilmiş içi boş bir tamburdu ve içine kademeli olarak değişen görüntülerden oluşan bir şerit yerleştirilebiliyordu. İçindeki resim şeridini görebilmek için zoetropun etrafına dikey izleme pencereleri yerleştirilmişti. Bunlar Lincoln'ün versiyonunda benzer patentlerdekinden daha yüksekte, görüntü şeridinin üzerinde kesilmişti ve şeridin kolayca diğerleriyle değiştirilebilmesini sağlıyordu. Şeridin her bir aşaması bu açıklıkların karşısında sıralandığında, cihazın döndürülmesi gözlemciler için hareketsiz görüntülerin art arda canlanmasını sağlıyordu. Fenakistoskopun aksine, birden fazla kişi animasyonu aynı anda izleyebiliyordu.

ANİMASYON DİZİLERİNİ YANSITABİLEN BİR VERSİYON GELİŞTİRİLDİ

Lincoln tasarımını masa oyunu üreticisi Milton Bradley Company'ye gönderdi ve 1886 Noel'inde heyecan verici bir optik oyuncak olarak reklamını yaptı. Seri üretim versiyonunda, animasyon dizilerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için tamburun içerdiği için görüntülerin kalın olması gerekiyordu. Fenakistoskopun yansıma özelliğine geri dönecek olursak, 1877 tarihli praksinoskop, ince izleme yuvalarını merkezi bir ayna çemberiyle değiştirerek zoetropu geliştirdi. Böylece daha iyi bir stabilizasyon ve daha az bozulmayla daha parlak bir görüntü elde edildi. Mucidi Émile Reynaud 1888'de animasyon dizilerini yansıtabilen bir versiyon geliştirecekti, ancak bu kısa süre sonra fotoğrafik film projektörleri ve sinemanın doğuşuyla gölgede kaldı.

İŞTE İLK ANİMASYON İZLENEBİLEN SİSTEMİN TASARIMI

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GÖRÜNTÜNÜN EKRANA YANSITILMASI

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