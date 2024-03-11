İlk teravih namazı için İstanbullular camilere akın etti

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Sultanahmet Cami'ne gitti. Yatsı ezanına müteakip Ramazan-ı Şerifin ilk teravih namazı büyük bir huşu içerisinde eda edildi.

Teravih namazı için Sultanahmet Camisi'ne gelen Adem Can Kebapçı "Ramazanın ilk günü olduğu için ilk teravihe gelelim dedik. O yüzden Sultan Ahmet’e geldik arkadaşımla beraber, bu güzel günde burada olmak istedik" dedi.

Mahmut Raşit İnce ise, "Elhamdülillah Ramazan’a kavuştuk. Ramazanı zaten nasıl geçirirsen tüm yılı o şekilde geçiriyorsun, ondan dolayı bu Ramazanı güzel geçirme umudu ile bekliyorduk geldi. İnşallah güzel geçireceğiz, ihlaslı takva bir şekilde. Tüm ümmete bir uyanış vesilesi olsun inşallah. Rabbim hepimize bunun hissini yaşamayı nasip eylesin" şeklinde konuştu.