İlk yerli hibrit ayçiçeği hasadı başladı

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye'de ayçiçeği denilince akla Trakya'nın geldiğini belirtti. Şahin, "Trakya, Türkiye'de ilk defa kamu, sivil toplum, üniversite gibi bütün paydaşların bir araya geldiği ve uzun süre başarılı bir şekilde dağılmadan AR-GE yaptığı, yerli hibrit tohumunu toprakla buluşturduğu bir yer haline geldi" dedi.

Şahin, yerli hibrit ayçiçeği üretiminin zorluklarını işin içine girince anladıklarını ifade etti. "Biz tohum üretimine 3 tonla başladık. Bu sene yaklaşık 200 tona yakın ürün üretildi ve bu ürün şu an 22 ilde ekildi. Geçen sene sadece Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde ekiliyordu. Şimdi ise Allah'ın izniyle 22 ilde ürünlerimiz satıldı ve ekildi" diye konuştu. Şahin ayrıca, çiftçilerin sıcak havalara rağmen ürünlerin veriminden memnun olduklarını ve mildiyö hastalığı gibi birçok hastalığa dayanıklı olduğunu söyledi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Trakya'da AR-GE yetkisi almış kuruluşların Trakya Tohum AŞ altında birleşmesinin sertifikalı tohum üretimine önemli katkı sağladığını belirtti. Ayçiçeği üretiminde kuraklığa karşı ekim zamanı, birim alandaki tohum sıklığı ve toprak işleme konularında alınabilecek önlemleri anlatan Öztürk, "Örneğin, ayçiçeğinde yaklaşık çiçeklenme ekimden sonra 70-75 gün sürüyor. Eğer biz mart ayında ayçiçeği ekimini tamamen yaptırabilirsek bölgenin iyi olur. İklim değişikliğinden dolayı artık o dönemdeki toprak sıcaklığı da ekim için yeterli. Çiçeklenme dönemi, sadece ayçiçeğinin değil bütün bitkilerin kurak ve sıcaklığa en hassas dönemi. Bu dönemi kuraklık ve sıcaklık stresinden öne almamız gerekiyor" dedi.

Etkinlikte, tohum firmaları, ziraat odaları ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından kurulan Trakya Tohum AŞ tarafından geliştirilen "Sun 2259 CL" hasat edildi ve mahsul incelendi. Etkinliğe Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.