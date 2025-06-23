İlkay Gündoğan fırtına gibi esti! Manchester City gol oldu yağdı

Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinin Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain ile oynadığı maça adeta damga vurdu.

34 yaşındaki futbolcu, Manchester City'nin 6-0 kazandığı Al Ain karşılaşmasında 2 kez gol sevinci yaşadı. İlkay, bu performansıyla maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’ndaki maçta gol perdesini 8. dakikada İlkay Gündoğan açtı.

27'de Claudio Echeverri farkı 2'ye çıkardı.

Erling Haaland'ın 45+5'te penaltıdan bulduğu golle ilk yarı 3-0 tamamlandı.

73'te İlkay Gündoğan farkı 4'e çıkarırken, 84'te Bobb ve 89'da Cherki ağları havalandırarak skoru 6-0'a getirdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçın ardından yaptığı açıklamada İlkay için, "İlkay, olağanüstü bir oyuncu. Her anlamda olağanüstü. Gerçekten çok iyi ve harika bir gol attı. Her maçta ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Ondan çok memnunum." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Manchester City'nin 6-0 kazandığı Al Ain maçında İngiliz ekibinin diğer gollerini Claudio Echeverri, penaltıdan Erling Haaland, Oscar Bobb ve Rayan Cherki attı.