İlkay Gündoğan imzayı attı

Düzenleme: Aytunç Akın
İlkay Gündoğan imzayı attı

Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, İngiliz devinde geri döndü ve imzayı attı.

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan İlkay Gündoğan kararını verdi.

İngiliz devi Manchester City, İlkay Gündoğan'ı resmen açıkladı.

City, İlkay'ı yayınladığı bir video ile açıkladı.

Videoda, 'Hepinizin beklediği şey... Manchester City'e yeniden hoş geldin' ifadeleri kullanıldı.

İlkay Gündoğan, takımda 19 numaralı formayi giyecek.

MANCHESTER CITY'DE KUPA CANAVARI OLDU
Yıldız futbolcu, Manchester City'deki ilk döneminde 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 2 İngiltere Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası kazandı.

Almanya Milli Takımı ile 1 kez yılın futbolcusu da seçilen İlkay, Borussia Dortmund ile de 1 Almanya Bundesliga, 1 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası sevinci yaşamıştı.

Oyuncunun piyasa değeri ise 15 milyon euro.

''ÇOK MUTLUYUM''
İmza attıktan sonra konuşan 33 yaşındaki futbolcu, çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Manchester City'deki yedi yılım benim için hem saha içinde hem de saha dışında saf bir mutluluk dönemiydi" dedi.

Hayatının olağanüstü bir dönemi olduğunu söyleyen yıldız isim, "Bir insan ve oyuncu olarak büyüdüm, City taraftarlarıyla özel bir ilişki geliştirdim ve inanılmaz bir başarı elde ettim. Hayatımın olağanüstü bir dönemiydi. Buraya geri dönme fırsatına sahip olmak çok şey ifade ediyor.'' dedi.

İlkay'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

- Herkes Pep'e duyduğum saygıyı biliyor Onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum.

-City'deki takım arkadaşlarım hakkında ne söyleyebilirim... Onlar dünya klasında futbolcular. Onlarla birlikte antrenman yapma ve oynama şansına sahip olmaktan gerçekten çok mutluyum.

- Dürüst olmak gerekirse City formasını tekrar giymek için sabırsızlanıyorum.

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