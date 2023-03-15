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İlkay Gündoğan İspanyol devinin radarında. Yıldız oyuncuyu listeye aldılar

Manchester City'nin yıldız orta sahası İlkay Gündoğan için İspanya medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 19:41
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İlkay Gündoğan İspanya yolcusu

İlkay Gündoğan İspanyol devinin radarında. Yıldız oyuncuyu listeye aldılar
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Premier Lig'de Manchester City'nin formasını giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, performansıyla Avrupa kulüplerine dudak ısırtıyor.

GELECEĞİ HAKKINDA BELİRSİZİLİK VAR
İspanya'nın Sport kaynaklı haberine göre; Barcelona, yaz transfer döneminde Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan ile ilgileniyor. 
Türk asıllı Alman oyuncunun İngiliz kulübüyle henüz sözleşme uzatmadığı ve geleceği hakkında da bir belirsizliğin olduğu ifade edildi. 

BARCELONA FIRSAT YAKALAYACAK
İlkay'ın Manchester City ile henüz sözleşme yenilememesinin ardından Katalan devinin yaz transfer döneminde ücretsiz olarak kadrosuna katmak için kararlı olduğu bildirildi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Leipzig maçında da ağları sarsan İlkay Gündoğan, bu sezon 31 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.

 

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