İlkay Gündoğan, Kenan Yıldız'ı ezdi geçti

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu son maçında İlkay Gündoğanlı Manchester City ile karşı karşıya geldi.

İki oyuncunun da yedek başlayıp ikinci yarı oyuna girdiği maçta Manchester City rakibini 5-2 yendi.

Karşılaşmada İngiliz ekibinin gollerini 9'uncu dakikada Doku, 26'nci dakikada Kalulu kendi kalesine, 52'nci dakikada Haaland, 69'uncu dakikada Foden ve 75'inci dakkikada Savinho kaydetti.

Juvetus'un golleri ise 11'inci dakikada Koopmeiners ve 84'üncü dakikada Kenan Yıldız'ın asistiyle Vlahovic'in ayağından geldi.

Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran City gruptan lider çıkarken 6 puanlı Juventus ise ikinci olarak üst tura yükseldi.