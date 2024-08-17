İlkay Gündoğan yıkıldı

Dün akşam (Cuma) oynanan 4 mücadele ile birlikte başlayan İspanya La Liga’da şampiyonluğun doğal favorilerinden Barcelona sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
İspanyol devi 17 Ağustos Cumartesi (bugün) TSİ 22.30’da Villareal deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın artık başlamasına saatler kalırken Barcelonalı taraftarları yıkacak bir gelişme yaşandı.
İLKAY GÜNDOĞAN KADRODAN ÇIKARILDI
Monaco mücadelesinde sakatlanan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'ın kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Yıldız futbolcunun yerine Ferran Torres'in karşılaşmada ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
MONACO MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Geçtiğimiz Barcelona'nın kurucusu Joan Gamper'i onurlandırmak adına oynanan gösteri maçında ikinci yarı oyuna dahil olan İlkay Gündoğan 67. dakikada yüzüne aldığı darbe nedeniyle maça devam edememişti.
2012 YILINDAN SONRA BİR İLK
Söz konusu mücadeleyi 3-0 kaybeden Barcelona 2012 yılından sonra ilk defa Joan Gamper adına düzenlenen bir gösteri maçını kaybetti.