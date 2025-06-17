İlkay Gündoğan'da sona doğru: Galatasaray'da alacağı maaşı belli oldu

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İlkay Gündoğan'da sona doğru: Galatasaray'da alacağı maaşı belli oldu

Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'ın sarı kırmızılılardan alacağı maaşı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne geniş ve kaliteli bir kadroyla gitmek isteyen Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Bayern Münih'ten Alman yıldız Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı kırmızılılarda Manchester City'den İlkay Gündoğan'la görüşmeler de sürüyor.

34 yaşındaki deneyimli futbolcunun Galatasaray'da forma giymek istediği ve bu durumu ilettiği, 5 milyon euro yıllık maaş ile transferin tamamlanabileceği belirtildi.

Yıldız orta saha FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Manchester City'nin ABD'ye giden kadrosunda da yer aldı.

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