İlkay Gündoğan'dan Osimhen tepkisi. Yorum yağdı

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından Osimhen'in transferini duyurmasının ardından, Gündoğan bu gönderiyi kendi hesabında paylaştı ve "Wow... Crazy" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarları, Gündoğan'ın bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı renklere olan bağlılığı bilinen tecrübeli futbolcunun bu yorumu, taraftarlar arasında heyecan yarattı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Gündoğan'ın bu jesti, Galatasaray camiasında olumlu karşılandı. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Gündoğan'a teşekkürlerini iletti ve onu Galatasaray'da görmek istediklerini belirtti.

Bu paylaşım, Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'in de ne kadar büyük bir heyecan yarattığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Galatasaray, Osimhen transferiyle kadrosunu güçlendirirken, Gündoğan'ın bu desteği de kulüp için moral kaynağı oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, taraftarların desteği ve Gündoğan gibi isimlerin ilgisi, takımın motivasyonunu artırıyor.