Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosunda yer almayan İlkay Gündoğan'ın sahalara geri dönüş tarihi netlik kazandı.

'İLKAY GÜNDOĞAN EN GEÇ MİLLİ ARADA BİZİMLE OLACAK'

Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncunun milli arada takıma döneceği bildirildi.

İlkay GÜndoğan'ın sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp doktoru Yener İnce, "İlkay Gündoğan'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla beraber bizimle olacak." dedi.

GALATASARAY FORMASIYLA 7 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Manchester City'den bonservissiz olarak transfer edilen 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı formayla şu ana kadar 7 maçta forma giydi.