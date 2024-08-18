İlkay Gündoğan'ın geleceği belli oldu

Flaş İlkay açıklaması

La Liga'nın ilk hafta maçında Barcelona, Valencia deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü ve lige 3 puanla başladı.

Adı Fenerbahçe ile anılan İlkay Gündoğan'ın Valencia maçı kadrosunda yer almaması, kafaları karıştırdı ve 'ayrılık' olarak nitelendirildi.

İspanyol basını Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona nakit para kazanmak için büyük bir futbolcuyu satmak istiyor ve bu konudaki adaylardan birisi de İlkay Gündoğan olarak öne çıkıyor.

Haberin devamında ise İlkay'ın kadroda olmamasının sebebi geçen pazartesi günü oynanan Monaco maçındaki sakatlığı olduğu yazıldı.

Mücadelede kafasına aldığı darbeyle kaşı açılan ve oyundan çıkan İlkay Gündoğan'ın, hafif baş dönmesi yaşadığı ve Valencia deplasmanına bu nedenle gitmediği belirtildi.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ise Valencia maçı sonrası yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan'dan bahsetti.

İlkay Gündoğan'ın geleceğine dair gelen soruyu yanıtlayan Flick, tecrübeli ismin Barcelona'da kalacağını hissettiğini ifade ederek, "Pazartesi günü bir sakatlık yaşadı. Nasıl hissettiği hakkında onunla konuştum. Nasıl bir oyuncu ve insan olduğunu takdir ediyorum. Aramızda kalan bir konuşmanın ardından burada kalacağını hissediyorum" dedi.

İlkay Gündoğan ise Valencia zaferi sonrası sosyal medya hesabından "Sezon açılışımızda önemli bir zafer! İyi iş çıkardınız! Haydi takım." paylaşımını yaptı.