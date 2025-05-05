İlker İnanoğlu'nun paylaşımı yürek yaktı! Ölümüyle sarsılmıştı

Bir süredir İstanbul'da tedavi altında olan ünlü oyuncu Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun oğlu annesinin acı haberini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

İnanoğlu, gönderisine; ''Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum...Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi'' ifadelerini kullanmıştı.

İLKER İNANOĞLU’NUN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

İnanoğlu, annesinin oynadığı filmden bir kareyi yayınlayarak ''Canım annem çok özledim seni'' notunu düştü.