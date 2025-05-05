İlker İnanoğlu'nun paylaşımı yürek yaktı! Ölümüyle sarsılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlker İnanoğlu'nun paylaşımı yürek yaktı! Ölümüyle sarsılmıştı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'ndan duygu dolu paylaşım geldi.

Bir süredir İstanbul'da tedavi altında olan ünlü oyuncu Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun oğlu annesinin acı haberini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

ytg.webp

İnanoğlu, gönderisine; ''Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum...Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi'' ifadelerini kullanmıştı.

İLKER İNANOĞLU’NUN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

İnanoğlu, annesinin oynadığı filmden bir kareyi yayınlayarak ''Canım annem çok özledim seni'' notunu düştü.

t.webp

Son Haberler
Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı? İspanyol basını duyurdu
Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı? İspanyol basını duyurdu
Şanlıurfaspor küme düştü ortalık karıştı
Şanlıurfaspor küme düştü ortalık karıştı
Real Madrid, Saliba için gemileri yaktı
Real Madrid, Saliba için gemileri yaktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın kaldığı pansiyon sahibi gözaltında!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın kaldığı pansiyon sahibi gözaltında!
Gıda işletmelerine sıkı denetim! Ekipler teyakkuza geçti
Gıda işletmelerine sıkı denetim! Ekipler teyakkuza geçti