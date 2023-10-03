İlker Kaleli’nin partneri belli oldu. Arak dizisiyle ekrana dönüyor

“Arak” dizisiyle anlaşan İlker Kaleli’nin partneri belli oldu. Kaleli dizide 'Kara' rolünü canlandıracak.

İlker Kaleli’nin partneri belli oldu. Arak dizisiyle ekrana dönüyor

İlker Kaleli, Türk dizi tarihine damga vuran projelere imza atan Most Yapım’ın yeni dizisi “Arak”la anlaşmıştı. Proje konusunda titizliğiyle bilinen Kaleli’nin Ender Mıhlar’ın yöneteceği dizi Show TV’de seyirciyle buluşacak.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayberk Çınar Murat Can Oğuz Aslı Gönülay Ayşin Akbulut’un yazdığı dizinin başrol kadın oyuncusu Öykü Karayel oldu. Yapımcı Murat Can Oğuz’la prensipte el sıkışan Karayel, “Zeynep” rolüne hayat verecek.

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İlker Kaleli’nin “Kara” rolüne hayat vereceği dizide hayatlarını hırsızlık yaparak kazanan Talan ailesinin hikâyesi ekrana taşınacak. Bennu Yıldırımlar, Tülin Özen, Furkan Kalabalık, Bedir Bedir, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Beril Kolcu, Ozan Kasal, Yıldıray Şahinler ve İlker Aksum başlıca rolleri paylaşıyor.

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