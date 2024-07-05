İlkin Aydın'ın o fotoğrafı ortaya çıktı. Zehra Güneş çekmiş

Kaynak: Haber Merkezi
İlkin Aydın'ın o fotoğrafı ortaya çıktı. Zehra Güneş çekmiş

Zehra Güneş, İlkin Aydın'ın fotoğrafını paylaştı.

İlkin Aydın'ı Zehra Güneş çekti

Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken, sakat olan Zehra Güneş, Hande Baladın ve İlkin Aydın'ın tedavileri de sürüyor.

İlkin Aydın'ın tedavi olurken fotoğrafını çeken Zehra Güneş bunu paylaştı.

Zehra Güneş, "Bir cisim yaklaşıyor efendim" diye not da yazdı.

Bu not, İlkin Aydın'ın iyileşmeye başladığı şeklinde yorumlandı.

Üç yıldızın da Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadroda yer alması bekleniyor.

Paris 2024’te C Grubu’nda mücadele edecek olan Ay-Yıldızlılar, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Takımımızın grup maçları şu tarihlerde gerçekleşecek:

29 Temmuz: Türkiye - Hollanda (Saat 10.00)

1 Ağustos: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti (Saat 10.00)

4 Ağustos: Türkiye - İtalya (Saat 10.00)

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