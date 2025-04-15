İlkokul çocuklarından Mehmetçiğe duygu dolu mektuplar: Şırnak'tan cevap geldi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi ile okuma yazmayı yeni öğrenen 1'inci sınıf öğrencileri ile vatani görevini yapan Mehmetçik arasında mektuplaşma yoluyla iletişim kurulması amaçlandı. Öğrencilerin milli birlik ve beraberlik, vatan ve millet sevgisi, yurt savunması konularında farkındalıklarının artırılması hedefiyle 81 il ve 7 bölgeden toplam 11 bin 385 çocuk, yurdun farklı yerlerinde vatani görevini yapan Mehmetçiğe mektup yazarak gönderdi.

ŞIRNAK'TAN ÖĞRENCİLERE MEKTUP

Şırnak'ta bulunan 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, minikler için yanıt mektuplarını kaleme aldı. Yanıt mektupları, 31 Mart 2016 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Mustafa Yiğitalp'in adını taşıyan Altındağ Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu'na iletildi. Türkiye'nin ilk astronotu olan Uzay Komutanlığı'nda görevli Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, program kapsamında okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinlik sürecinde yazılan mektuplardan örnekler derlenerek dijital ortamda yayımlanmak üzere kitapçık hazırlanacak.

'YOLLARI VE BAHTLARI AÇIK OLSUN'

Alper Gezeravcı, yazdıkları mektuplardan dolayı öğrencilere teşekkür ederek, hediyeler verdi. Gezeravcı, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin imkanlarıyla, kadirşinas milletimizin imkanlarıyla yetişip, bugünlere gelmiş bu ülkenin birer evladı olarak, geleceğimizin teminatı olan kardeşlerimizle böyle bir program kapsamında bir araya gelmek, onların eğitim öğretim hayatlarına başladıkları ilk yılı taçlandıracak şekilde hayatlarında iz bırakacak programın parçası olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan bu kardeşlerimize önümüzdeki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz. Yolları ve bahtları açık olsun. Gelecekleri parlak olsun" dedi.

'ONLAR İYİ Kİ VAR'

Öğrencilerden Beyza Ece Tongal (7), mektubuna gelen cevaba çok sevindiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Onlar olmasaydı, topraklarımız olmazdı. Onların sayesinde bu topraklarda yaşayabiliyoruz. Askerlerimiz sayesinde bu topraklar bizim. Onlar iyi ki var. Buradan selamlarımı iletiyorum" diye konuştu. Ayşe Yılmaz (7) ise "Çok güzel şeyler yazmışsınız. Çok gururlandım. Onları çok seviyorum. Onlar vatanımızı kurtardı" dedi. Etkinlik kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bandosu tarafından öğrenci ve öğretmenlere konser verildi.