İlkokul öğrencileri tarihe dokunuş yaptı

Aydın'da anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik, çağdaş müzecilik anlayışı oluşturmak ve öğrencilerin müze kültürünü yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Müze Okul" projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında bir ders saatini müzede geçiren öğrenciler, eğitici seminerler ile antik dönem giysi boyama çalışmaları, antik dönem oyuncakları, kazı havuzu, restorasyon atölyesi, mühür atölyesi, müze kavramı, müze kuralları, müze gezisi ve öykü yazma çalışmaları gibi değişik modül uygulamalarının olduğu eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor.

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Bu çerçevede Bozdoğan Merkez İlkokulu, Umurlu Kocagür İlkokulu ve Kızılcaköy Şehit Nusret Şen Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri müzede bir araya geldi.

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Tarihi dokular arasında öğrenmenin keyfini yaşayan öğrenciler hem müzeyi gezdi, hem de hazırlanan atölyede adeta tarihe dokundu.