İmam hatip müdürü yardımcısının kapısını kırdırdı

Bursa'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü E.K.K., kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeyle kırdırdı, eşyaları dışarıya çıkarttırdı.

İddialara göre, başı açık müdür yardımcısına bir yıldır mobbing uyguluyordu. Müdür yardımcısına giriş katta içinde tuvalet bulunan bir oda tahsis edildi ve o kattakilerin o tuvaleti kullanacağı söylendi. İtirazlar sonrası ise müdür yardımcısını depo olarak kullanılan başka bir odaya almak istedi. Müdür yardımcısı kadın düzenleme yapılana kadar o odaya geçmeyeceğini söyledi. Müdürde kapısını kırdırdı.

Müdür E.K.K., daha önce kız öğrencilerle ilgili, "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum. Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek. Bizler İslam'ın değerlerini savunuyoruz, bu yüzden şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntüler kapısı kırılan kadın müdür yardımcısı tarafından kaydedildi. Öğretmen, müdürün görevini kötüye kullandığını belirtti.

Eğitim Sen Başkanı Derviş Erdem, meslektaşına yapılan bu çirkin saldırıyı kınadığını ifade etti.