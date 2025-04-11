İmam, soba gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
İmam, soba gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Trabzon'da 28 yaşındaki Fatih Göktaş, yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Trabzon Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi Merkez Camii'nde imam olarak görev yapan Fatih Göktaş'ın sabah namazına gelmemesi üzerine mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Göktaş'ın yalnız yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, eve girdiklerinde Göktaş'ı hareketsiz buldu. Yapılan incelemede Fatih Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti.

​​​​​​​

Fatih Göktaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

Son Haberler
8 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
8 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
Kilis’te aranan 4 firari yakalandı
Kilis’te aranan 4 firari yakalandı
İstanbul'un göbeğinde el bombalı saldırı! Ülke Vahşi Batı'ya döndü
İstanbul'un göbeğinde el bombalı saldırı! Ülke Vahşi Batı'ya döndü
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Sınır dışı edildiler
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Sınır dışı edildiler
Simon Banza için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer iddiaları
Simon Banza için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer iddiaları