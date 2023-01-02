İmam tarafından cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki kız hakkında savcılıktan açıklama

CHP’li Alpay Antmen, Mersin’de altı yıl önce bir köy imamının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara maruz uğradığını söylemiş ve “İki eniştesi ve bir komşuları, üç kişi daha çocuğumuzu istismar etmeye, cinsel istismara maruz bırakmaya devam etmişler” demişti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, “Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde mağdurun Anamur ilçesinde birden fazla kişi tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde çıkan haber ve paylaşımlar sebebiyle bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Mağdurun yaşamış olduğu olayların öğrenilmesi üzerine mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerime başlanılmıştır.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADE ALINDI

Mağdurun pedagog eşliğinde ayrıntılı beyanı alınarak ifadesinde belirttiği kişilerin tespit ve teşhisi üzerine 29 Kasım 2022 tarihinde şüpheliler S.Ş, K.Ş, M.Ç gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına müteakip cinsel istismar suçundan tutuklanmaları istemiyle 30 Aralık 2022 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol altına alınmalarına karar verilmiştir. Anılan karara aynı gün mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmiş olup itiraz değerlendirme aşamasındadır. Soruşturma çerçevesinde mağdur hakkında koruma kararı alınmış olup, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.