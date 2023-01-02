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İmam tarafından cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki kız hakkında savcılıktan açıklama

CHP’li Alpay Antmen, Mersin’de altı yıl önce bir köy imamının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara uğradığını söylemişti. Savcılık açıklaöa yaptı ve 3 kişinin gözaltına alındığını tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 10:50
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İmam tarafından cinsel istismara uğrayan çocuk için Savcılıktan açıklama

İmam tarafından cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki kız hakkında savcılıktan açıklama
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CHP’li Alpay Antmen, Mersin’de altı yıl önce bir köy imamının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara maruz uğradığını söylemiş ve “İki eniştesi ve bir komşuları, üç kişi daha çocuğumuzu istismar etmeye, cinsel istismara maruz bırakmaya devam etmişler” demişti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, “Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde mağdurun Anamur ilçesinde birden fazla kişi tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde çıkan haber ve paylaşımlar sebebiyle bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Mağdurun yaşamış olduğu olayların öğrenilmesi üzerine mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerime başlanılmıştır.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADE ALINDI

Mağdurun pedagog eşliğinde ayrıntılı beyanı alınarak ifadesinde belirttiği kişilerin tespit ve teşhisi üzerine 29 Kasım 2022 tarihinde şüpheliler S.Ş, K.Ş, M.Ç gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına müteakip cinsel istismar suçundan tutuklanmaları istemiyle 30 Aralık 2022 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol altına alınmalarına karar verilmiştir. Anılan karara aynı gün mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmiş olup itiraz değerlendirme aşamasındadır. Soruşturma çerçevesinde mağdur hakkında koruma kararı alınmış olup, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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coskun
2.01.2023 11:30
kasım ayında alınan karar daha inceleme aşamasındaymış. mağdur bir felakete uğrarsa harekete geçerler. eğer bunlar şarkıcı gülşen veya gazeteci kabaş olsaydı şimdiye ipi çekilmişti, gelde yargıya güve  
 
Adalet
2.01.2023 11:18
Vatandaş da bunu soruyor, "savcılığın istemesine rağmen niye serbestler"  
 
M.TÜRK
2.01.2023 11:05
tecavüz şiddet istismar vs suç değilse ne suçtuik in enflasyonu gerçek değildir demekmi suç?? yada akape ekonomiyi kötü yönetiyor demekmi?? tüm dünyada şiddet tecavüz ve istismar suçtur.  
 
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