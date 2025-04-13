İmamı öldüren genç: Ailesinden özür diliyorum

M.A. savunmasında, "Çok pişmanım. Yaptığım şey yanlış ancak olayların buraya kadar gelmesini ben istemedim. Bana sarılınca bıçak karnına saplandı. Ailesinden özür diliyorum" dedi.

Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde 24 Kasım 2024'te saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Cami imamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılan M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.A. yanında bulunan bıçakla imam Karadağ'ı karnından ve sırtından yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan imam Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanarak tutuklanan M.A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık M.A. katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen Tarık Karadağ'ın eşi müşteki Cennet Merda Karadağ da salonda hazır bulundu.



"BANA SARILINCA BIÇAK KARNINA DENK GELDİ"



Olayı bir ay sonra duyduğunu ifade eden M.A., imam Karadağ'ın kendisine sarıldığında bıçağın karnına saplandığını anlatarak, "Tarık Karadağ'ın kız kardeşime bir şey yapabileceğinden korktuğum için kendisiyle konuşmaya karar verdim. Olay günü camiye gittim ve imam Karadağ, aracını park etmiş bagajdan bir şeyler indiriyordu. Ben kendisinin yapılı bir insan olduğunu bildiğim ve korktuğum için evden çıkarken mutfaktan bıçak almıştım. Kesinlikle inkar etmedi ve üzerime yürümeye başladı. Bu esnada ben de kendimi korumak için yanımdaki bıçağı çıkardım. Hatta bıçağı ayağına doğru tutuyordum. Kendisi benim üzerime gelip, bana sarılınca bıçak onun karnına geldi. Bıçağın karnına battığını hissedince hemen çıkardım ve oradan kaçmak istedim ancak o sakinleşeceğine bana saldırmaya devam etti. Ben bıçağı saplamadım bile o benim üzerime gelince bıçak ona battı. Bu olay olurken de arkadaşım kaldırımda oturuyordu. Her şeyi gördü ama korkusundan müdahale edemedi. Bir şekilde Karadağ'ın elinden kurtulup kaçtım. Ben kaçarken kendisi de yaralanmış gibi değildi. Bir süre koştuktan sonra bir yerde durup, arkadaşımı aradım ve yeniden buluştuk. O da ağabeyini arayıp, durumu anlattı. Ağabeyi bizi almaya geldiğinde ben de annemi aradım. Annem bana kızdı.10-15 dakika sonra babam da beni arayıp, kızdı. Amacım konuşup, Karadağ'ı uyarmaktı. O an ambulansı neden aramadım bilmiyorum, ben yaralandığını fark etmedim bile. Eve gittiğimde babam ne olduğunu sorunca, Karadağ'ın en son orada olduğunu ve kaçarken ayakta durduğunu söyledim. Polisleri dedem, babam ve ben aradık. Polisler gelince de bıçağımla birlikte teslim oldum" ifadelerini kullandı.

Öldürülen Karadağ'ın eşi C.M. ise, sanık M.A.'nın söylediklerinin doğru olmadığını ve olayı kasıtlı yaptığını iddia etti. Sanık M.A. ise pişman olduğunu söyledi.

DAVA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tanık A.O.B. ile A.Y.'nin zorla getirilmesine, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasının bir örneğinin UYAP üzerinden gönderilmesine, F.A.'nın taciz olayını anlattığı kurs hocalarının tanık olarak dinlenmesine, sanık M.A.'nın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.