İmamın torpil faciası: Kayayı parçalamak isterken elini kaybetti

Talihsiz olay Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kayaardı köyü’nde meydana geldi. Güvenli Mahallesi İmamı Ahmet Hulusi Eren, bahçesindeki kayayı kırmak için torpil kullanmak istedi. Torpili kayanın altına yerleştiren Eren, fitili ateşledi. Ancak torpil, beklenenden daha hızlı patladı. Eren’in elindeki torpil, büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanın etkisiyle talihsiz imamın eli koptu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Eren’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.