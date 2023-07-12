İmamoğlu cephesinden yeni parti açıklaması. İddia kulisleri sallamıştı

Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden yeni parti iddialarıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Çok uçuk bir iddia" denildi.

İmamoğlu cephesinden yeni parti açıklaması. İddia kulisleri sallamıştı

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kaynaklar, genel merkezin bilgisi dâhilinde gerçekleştirildiği belirtilen toplantıya ilişkin, “Karşılıklı yaşanan süreç dostane bir şekilde değerlendirildi dedi.

"ÇOK UÇUK BİR İDDİA"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, yeni parti iddialarıyla ilgili olarak, '”Ekrem Başkan, parti kursaydı iki sene önce kurardı. Bizim aklımızın ucundan geçen bir şey değil. Çok uçuk bir iddia” sözlerini kullandı.

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“EKREM BEY’İ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY YAPMAYACAK”

Yakın çevresi, siyaset kulislerinde son dönemde dillendirilen İmamoğlu’nun, “CHP’den ayrılacağı, parti kuracağı” ve “seçimde aday gösterilmeyeceği” yolundaki iddialara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekrem Başkan, parti kursaydı iki sene önce kurardı. Ekrem Başkan herkesten daha çok partilidir. Bizim aklımızın ucundan geçen bir şey değil. Çok uçuk bir iddia. Diğer uçuk iddia da ‘CHP, Ekrem Bey’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapmayacak’. Ekrem Bey’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediği anda buna adaylık vermeyecek akıl, bir aklını kontrol etmeli.”

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