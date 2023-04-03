Akşener: Diploman var değil mi? İmamoğlu: Diplomam var. A haber seçim öncesi okula bile gitmiş

Editör: Ayşe Memiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

İftarın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Akşener ve İmamoğlu’nun arasındaki sohbet katılanları kahkahaya boğdu.

İmamoğlu öğrencilerle sohbetinde okulla ilgili anısını anlatırken Akşener’in araya girerek, “Ama diploman olduğunu biliyor arkadaşlar dimi” diye sorması herkesi güldürdü.

"A HABER SEÇİM ÖNCESİ OKULA BİLE GİTMİŞ"

İmamoğlu da gülerek, “Diplomam var, diplomasız değilim. Yalnız okula kadar seçim öncesi gitmiş. BU okulu bitirdi mi dersleri nasıldı. Benim o dönemdeki öğrenci işlerine bakan müdür hala müdür. Oğuz abi aradı beni, bunlar delirdi mi diyor bana. Geldiler seni sordular. “ dedi.

Devamında ise İmamoğlu "Ben okulun futbol takımında da oynadım” dediği duyuldu.

DİPLOMA OLAYI

Yükseköğretim Kurulu başkanı olarak 2007 ve 2011 yılları arasında görev yapan, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi olan Yusuf Ziya Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına ilişkin açıklamalarda bulunarak Erdoğan'ın mezun olduğunu belirttiği Marmara Üniversitesi'ndeki görevli arkadaşlarla konuştuğunu ve "Hocam tek bir tane bile kayıt yok" yanıtı aldığını söyledi.

Hürriyet Gazetesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a dayandırarak Erdoğan’ın mezuniyet diplomasının görüntüsünü paylaşmıştı. Bu paylaşım sosyal medyada bazı tartışmalara sebep oldu.

Sosyal medya kullanıcıları bu belgenin noter onaylı olduğunu, gerçeğini görmek istediklerini belirtti. Belgede imzası olanların o dönemde henüz profesörlüğe atanmadığı iddia edildi.