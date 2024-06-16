İmamoğlu el öptü parayı kaptı. Harçlık pazarlığı dikkat çekti

Yerel seçimlerde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, bayram namazı sonrası Bodrum Hacılar Köyü'ndeki Sevim teyzeye ziyaret gerçekleştirdi.

Sevim teyze ile uzun uzun sohbet eden İmamoğlu, " Bu bayram annemi göremeyecektim bir anne buldum" dedi.

El öpen İmamoğlu'na Sevim Teyze'de bayram harçlığı verdi. Yaşlı kadın ile İmamoğlu arasındaki bayram harçlığı pazarlığı ise dikkat çekti. Önce 200 TL veren Sevim teyze, son anda bunu 100 TL ile değiştirdi.

İmamoğlu’na ziyareti sırasında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem olurken, binlerce yorum da aldı.

İMAMOĞLU'NDAN BAYRAM MESAJI

İBB Başkanı İmamoğlu, resmi X hesabından Kurban Bayramı için bir video mesaj paylaşarak vatandaşların bayramını kutladı.

Bu bayramda hedeflerinin 1 milyon İstanbulluya et ulaştırmak olduğunu söyleyen İmamoğlu, mesajında, “Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlar diliyorum. Bütün İstanbullu hemşerilerime ve bütün Türkiye'mize, bütün İslam alemine, bütün gönlünden geçen en iyi dileklerin olduğu bir Kurban Bayramı diliyorum. Kurban Bayramı’nda eminim ki sizler de komşularınızla, büyüklerinizle bir araya geleceksiniz, selamlaşacaksınız, güler yüzle huzurlu bir gün ve dört bayram günü geçireceksiniz. Tabi Kurban Bayramındayız. Kurban Bayramı’nda birbirimizi unutmayacağız. Selamlarken onların ihtiyaçlarını gözeterek bayramın gereğini hep birlikte yerine getireceğiz. Kadim İstanbul Vakfı'mıza bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum bu arada. 110 milyon liralık bir kapasiteye uğraştık ve inşallah iki gün daha devam edecek olan bağışlarımızla dileğimiz bu sene bir milyon İstanbulluya sizlerin sayesinde et ulaştırmak bu güzel ve manevi hazla birlikte sizlerin bayramını da tebrik ediyorum. Bütün ailelere bütün insanlarımızla sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı bir bayram diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.