İmamoğlu gitti, Erdoğan geldi! İstanbul'da 6 yıl sonra bir ilk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaların ardından önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul’un en işlek yollarından biri olan E-5 üzerindeki İBB’ye ait reklam panolarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük boy fotoğrafları ve mesajları yerleştirildi. Erdoğan, böylece 2019 yılındaki yerel seçimlerin ardından ilk kez bu alanlarda yeniden yer aldı.

İMAMOĞLU’NUN AFİŞLERİ KALDIRILDI

Reklam panolarında yapılan bu değişiklik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı sonrası Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu görsellerin kaldırılmasıyla başladı. Karar doğrultusunda İmamoğlu’nun fotoğrafları tüm billboardlardan indirildi.

24 ŞİRKETE EL KONULMUŞTU

Bu gelişme, İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul ve diğer bazı büyük şehirlerde faaliyet gösteren 12’si reklam şirketi olmak üzere toplam 24 şirkete el konulmasının ardından geldi. Reklam panoları ve billboardlara ise kayyum atandı. Operasyon sonrası, E-5 karayolu üzerindeki üst geçitler ve birçok noktada Erdoğan’ın “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganı yer alan dev afişleri yer aldı.

AFİŞLERİN KAYNAĞI AHMET ÖZER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerinde yer alan “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganının, 30 Ekim’de PKK üyeliği iddiasıyla tutuklanan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait olduğu ortaya çıktı.

Prof. Dr. Ahmet Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan bir video mesajında, “Soyadımız Türkiye’dir” ifadesini kullanmıştı. 65 yaşında cezaevine giren Özer, yargılandığı ilk duruşmada, “Belediye başkanı olmasam, bu süreçte hükümet bana, ‘gel bize destek ol’ diyecek” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

ERDOĞAN’IN AFİŞLERİ YILLAR SONRA ANA ARTERLERDE

Daha önce Erdoğan’ın afişleri, yalnızca Kuzey Marmara Otoyolu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait alanlarda yer alıyordu. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’daki seçim zaferinden bu yana ise İstanbul’un ana arterlerinde Erdoğan’ın fotoğrafları yer almamıştı. Son gelişmeyle birlikte, kent genelindeki birçok billboardda da aynı afişlerin kullanıldığı görüldü.