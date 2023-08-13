İmamoğlu hafriyat parası üzerinden hükümeti hedef aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, plansız şehirleşme nedeniyle dar bir yatağa hapsedilen ve taşkınlara neden olan Esenyurt Haramidere’de dört yıl içerisinde gerçekleşen, devam eden ve planlanan projeleri ilçe sakinlerinin huzurunda paylaştı.

Yeni Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar’ sürecindeki projelerin de anlatıldığı buluşmada Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 30 mahalle muhtarı, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ilçe sakinleri yerlerini aldı.

Törende sırayla İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kahraman, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa birer sunum yaptı.

Sunumların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ilçe sakinlerine hitaben konuşma gerçekleştirdi.

İmamoğlu’nun konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle oldu:

Esenyurt Belediyesi'ne ait bir halı sahanın altına bir milyon metreküp hafriyat yığmışlar. Üstünü de göz boyamak için çok az bir paraya halı saha yapıp Esenyurt Belediyesi'ne sözüm ona spor sahası yapmışlar.

Bu neyin hafriyatı? Şuradaki binaların hafriyatının döküldüğü yerler. Bedava mı döküldü? Hayır. Çok büyük paralara döküldü. Kimin cebine gitti? İşte bunların hepsi araştırılmalı.

Şimdi o toprağı tekrar oradan kaldırıp yol yapmak, dere geçirmek zorunda kalıyoruz çünkü su basıyor buraları. Yapmazsak insanlar ölecek. İşte bu sadece son 15-20 yılın ihanet tablosu.

"MİLLETİN PARASINI KENDİ PARASI ZANNEDENLERE MİLLETİN TAHAMMÜLÜ OLMAYACAK"

Bu masumiyet diye bir şey değil Asla kabul etmeyin. Bu çok büyük bir kötülük. Bu paralar birilerinin cebine giren paralar. Birilerinin cebinden çıkan paralar. şu anda sizin için yaptığımız bu harcamalar bakın 7-8-10 milyar lira dediğimiz o paralar sizin cebinizden çıkıyor.

Bizim cebimizden çıkıyor. Bizim paramız onlar. Güzel çocukların cebinden çıkıyor, onları borçlandırıyor. Milletin parasını çarçur edene, milletin parasını pul edene, milletin parasını kendi parası zannedenlere bu milletin tahammülü olmayacak.

O yöneticilere ne Esenyurt’ta ne İstanbul’da ne de başka bir yerde sizler asla geçit vermeyeceksiniz.

"HIZLA BAŞLADIĞIMIZ İŞLERİ BİTİRECEĞİZ"

Kupon arazi hevesiyle bu kadim şehre rant gözüyle, ihmal-ihanet dönemine dönüştürdükleri süreci hep birlikte sonlandıracağız. Önce vatandaşın ihtiyacını gözeteceğiz. İnsanımıza saygı göstereceğiz. Kente özen göstereceğiz. Çocuklarımıza gelecek hazırlayacağız. Tüm yatırımlarımızı gerçekten büyük bir gayretle yapıyoruz.

Bakın devletin hiçbir kurumunun, hiçbir finans kurumunun bankasının, İller Bankası'nın dört yılda bir kuruş lirası ne bize nasip olmuştur ne Esenyurt Belediyesi'ne. Bu partizanca bir tutumdur. Milletin parasıyla, ayrımcılık yapmak ne ahlaka ne inancımıza sığmaz.

Biz yine de özenle, saygıyla işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hızla başladığımız işleri bitireceğiz. İnşallah çok güzel bir manzarayla dönem sonuna geldiğimizde şu bölgede hayatı değiştirmenin keyfini hep birlikte yaşayacağız."