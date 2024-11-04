İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması: TBB’yi olağanüstü topluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması: TBB’yi olağanüstü topluyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kayyum atanması sonras yaptığı açıklamada yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü toplanacağını açıkladı. Özgür Özel de kayyum atanmasına 'Uyarıyorum, Söz bitmek üzeredir' ifadeleri ile eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin ilk X hesabından açıklamada bulundu. İmamoğlu, 'İktidar kontrolünü kaybetti' diyerek tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de X hesabından yaptığı açıklamada, "Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, Söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır." dedi.

İMAMOĞLU'NDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz.

ÖZEL: UYARIYORUM, SÖZ BİTMEK ÜZEREDİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanması sonrasında X hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi. Özel, "Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, Söylenenlere hiç kulak asmadan, Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, Söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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