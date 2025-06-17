İmamoğlu ile aynı koğuşta kalabilmek için CİMER'e başvurdu! Kimliği merak konusu oldu.

Tam da İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeni ile hakim karşısına çıktığı gün, 22 yaşındaki bir gencin, İmamoğlu ile aynı koğuşta kalabilmek için CİMER'e yaptığı başvuru sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili, sözleri sebebiyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “tehdit” suçlamalarıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan davanın 2. duruşması için Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, duruşmadan destek sloganları eşliğinde çıktı.

Tam da böyle bir günde sosyal medyada dolaşan bir CİMER başvurusu metni dikkat çekti.

22 yaşındaki bir gencin yaptığı başvuruda "Tek arzum, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yanında olabilmek, onunla aynı koşullarda kader birliği yapabilmektir." dediği görüldü.

Genç yaptığı başvuru metninde her hangi bir suça karışmadığını ve temiz bir geçmişe sahip olduğunu belirterek başvuru nedeni nedenini 'Ona yalnız olmadığını göstermek istiyorum" sözleri ile açıkladı.

KİMLİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Sosyal medyada büyük dikkat çeken bu başvuruyu yapan kişinin kimliği merak konusu olurken, başvuru metninin orjinal olup olmadığına ilişkin ise bir açıklama henüz yapılmadı.