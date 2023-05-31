İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşecek. CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler!

Seçimler sonrası hareketli saatler yaşanan CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın akşam Ankara'da Genel Merkez'de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi...

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşecek. CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler!

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarıştığı Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'a karşı seçimi kaybeden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği sürüyor. Kılıçdaroğlu, seçimin ardından ilk kez dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir paylaşımda bulundu.

SEÇİM SONRASI İSTİFA ÇAĞRILARI

CHP'de alınan yenilginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları da yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Ben zaten yoldayım. O yoldan hiç vazgeçmedim. Bu yürüyüşe birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok." ifadelerini kullandı

CHP'de bu tartışmalara yaşanırken Ankara'da sıcak bir gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞECEK

Odatv'den Uğur Can Biçer'in haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın akşam CHP Genel Merkezi'nde bir araya geleceği belirtildi.

Görüşme Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasının olduğu 13. Katta yapılacak...

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