İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın torunu arasında Ayasofya muhabbeti gündem oldu

Editör: Hamza Özalkuş

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Millet İttifakı, Ankara'da büyük bir miting düzenledi.

Mitinge Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Mitinge katılanlar arasında Mansur Yavaş’ın torunu da yer aldı.

Miting öncesinde Mansur Yavaş’ın torunu ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen Ayasofya muhabbeti ise izleyenleri gülümsetti.

İşte o muhabbet:

Mansur Yavaş’ın torunu: Peki Ayasofya Camii İstanbul'un en büyük camisi ise neden Sultanahmet Camii'nin altı minaresi var?

Ekrem İmamoğlu: Ayasofya Camii eskiden Osmanlı'dan önce kiliseymiş. O daha sonra camiye dönüştürüldüğü için ona önce minare yapmamışlar. Sonra minare yapmışlar 4 tane uyumlu olmuş. Sultanahmet baştan cami olarak çizildiği için 6 minareli çalışılmış. Hani Ayasofya’ya hava atmış yani ben senden daha büyüğüm daha fazla minarem var o zamanın mimarı öyle çizmiş.