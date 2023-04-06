İmamoğlu Isparta’da Demirel gibi konuştu. Yoğun kalabalıktan yürümekte zorlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Isparta ve Burdur’da vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu, Isparta’da yaptığı konuşmada 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in sözü ile vatandaşlara seçim sözü verdi. İmamoğlu, “Bu seçimi gaptırmayız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Güçlü bir ittifak var. Hepinizi oraya davet ediyorum. Birileri ayrı gideceğim diyebilir. Ama aranızdan bir kişi bile bu birlikten ayrılmayacaklar. Sizler bu birliğinin gücünün bir parçası olmalısınız.

Sandığa atılan oylar bizi 15 Mayıs sabahı güçlü bir iktidara uyandıracak. Göreceksiniz 100 bin öğretmeni de sayın 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu hemen atayacak. Astsubayların haklarına da o sahip çıkacak. Sağlık kurumlarımızın ne kadar sıkıntıda olduğunu biliyoruz, o sorunları da biz aşacağız.

Ekonomik sorunları aştıktan sonra güçlü bir kalkınma sürecine hep birlikte yol alacağız. Ortada güçlü bir ittifak var, milletin ittifakı… Elbette hepinizi oraya davet ediyoruz. Birileri ben ayrı mücadele edeceğim diyebilir, ben o konuya girmiyorum, yolu açık olsun. Gelin bu güzel Millet İttifakı’na katılın, milletçe başaralım. Gelin bu işi ilk turda bitirelim.

Rahmetli Demirel’in mezarını ziyaret ettim. Demirel’in eskiden yanında çalışmış bir büyüğümüz onun simgesi olan fötr şapkayı bana hediye etti. Aklıma sözü geldi. “GAP’ı gaptırmam” diye. Çünkü çok barajlar yapmış devlet büyüğümüzdür, barajlar kralı, babası diye geçer.

Bugünkü akla bakarsan her şeyi onlar yaptı.onlardan önce çamaşır makinesi bile yoktu. Rahmetli Demirel, önemli baraj projelerine imza atmış bir devlet büyüğümüzdür. Size söz, biz bu seçimi gaptırmayız.”