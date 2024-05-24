İmamoğlu, İstanbul’un taksi sorunuyla ilgili tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: T24
İmamoğlu, İstanbul’un taksi sorunuyla ilgili tarih verdi

İmamoğlu, İstanbul’un taksi sorunuyla ilgili, Arkadaşlar bu konuda çalışıyor. Muhtemelen haziran ayı başında ilgili bütün tarafları bir toplantıya çağıracağım. Bu toplantıya uluslararası paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil herkes katılacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un taksi sorunuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, İmamoğlu’na konuyla ilgili soru yönelttiğini ve İmamoğlu’nun kendisine verdiği cevabı köşe yazısında kaleme aldı.

Özkök yazısında şu “İstanbul Oyunları imza töreni için Roma'ya gittiğimizde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uzunca bir süredir sürüncemede olan İstanbul'un taksi sorunu için nasıl bir çözüm bulunacağını sordum. Şu cevabı verdi” ifadelerini kullanırdı.

Özkök, İmamoğlu’nun yanıtını ise, “Arkadaşlar bu konuda çalışıyor. Muhtemelen haziran ayı başında ilgili bütün tarafları bir toplantıya çağıracağım. Bu toplantıya uluslararası paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil herkes katılacak” ifadeleriyle aktardı.

Özkök, İmamoğlu’nun Roma’ya götürdüğü gazeteciler arasında yer almıştı.

İlgili Haberler
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne?
Son Haberler
Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi Yerel Haberler
Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi
Esra Dermancıoğlu'ndan tuvalet pozu. Çıplaklık tartışmasına yeni boyut kazandırdı Magazin
Esra Dermancıoğlu'ndan tuvalet pozu. Çıplaklık tartışmasına yeni boyut kazandırdı
Çiftçilere bugün 1,2 milyar lira destek ödemesi yatacak Ekonomi
Çiftçilere bugün 1,2 milyar lira destek ödemesi yatacak
Erdoğan: Fakiri daha da fakirleştiren bu sistem derman olamaz Gündem
Erdoğan: Fakiri daha da fakirleştiren bu sistem derman olamaz
Motosikletin ön tekerini kaldırmaya çalıştı iki kişi ölümden döndü Gündem
Motosikletin ön tekerini kaldırmaya çalıştı iki kişi ölümden döndü
Gazeteci Alican Uludağ’a şok soruşturma. Sinan Ateş davasındaki tutuklu avukat şikayetçi oldu Gündem
Gazeteci Alican Uludağ’a şok soruşturma. Sinan Ateş davasındaki tutuklu avukat şikayetçi oldu
Dilovası'nda hacı adayları dualarla uğurlandı Yerel Haberler
Dilovası'nda hacı adayları dualarla uğurlandı