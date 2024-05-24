İmamoğlu, İstanbul’un taksi sorunuyla ilgili tarih verdi

İstanbul’un taksi sorunuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, İmamoğlu’na konuyla ilgili soru yönelttiğini ve İmamoğlu’nun kendisine verdiği cevabı köşe yazısında kaleme aldı.

Özkök yazısında şu “İstanbul Oyunları imza töreni için Roma'ya gittiğimizde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uzunca bir süredir sürüncemede olan İstanbul'un taksi sorunu için nasıl bir çözüm bulunacağını sordum. Şu cevabı verdi” ifadelerini kullanırdı.

Özkök, İmamoğlu’nun yanıtını ise, “Arkadaşlar bu konuda çalışıyor. Muhtemelen haziran ayı başında ilgili bütün tarafları bir toplantıya çağıracağım. Bu toplantıya uluslararası paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil herkes katılacak” ifadeleriyle aktardı.

Özkök, İmamoğlu’nun Roma’ya götürdüğü gazeteciler arasında yer almıştı.