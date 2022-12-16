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  • Akif Beki, İmamoğlu kararı için ''Hedef Erdoğan'' diyenlerle fena dalga geçti

Akif Beki, İmamoğlu kararı için ''Hedef Erdoğan'' diyenlerle fena dalga geçti

Akif Beki, "AK Parti’nin AK Parti’ye yaptığını, kimse AK Parti’ye yapmadı." değerlendirmesini yaptı. 

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 09:57
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İmamoğlu kararı için ''Hedef Erdoğan'' diyenlerle Akif Beki fena dalga geçti

Akif Beki, İmamoğlu kararı için ''Hedef Erdoğan'' diyenlerle fena dalga geçti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması sonrası tartışmalar sürüyor.

İktidarın, İmamoğlu'na hapis cezası verilmesi sonrası tepkilerini eleştiren Akif Beki, "İmamoğlu, kendi kendine mağduriyet tiyatrosu çeviriyor, sahte kahramanlığa soyunuyormuş. Oyunu niye bozmuyorsunuz öyleyse! Mağduriyet şovu yaptırmamak elinizde. Kararı, haklı gösterip savunmak yerine eleştirmeniz, itiraz etmeniz yetecek. Sanırsınız; kararını beğenmeyince hakimi, gece yarısı kararnamesi ile sürmüşler. İktidara komplo kurmakla suçlamışlar. Rahatsızlıklarını dışa vurmuş, kabul edilemez bulmuşlar. Demokrasiye ve seçimle gelenin seçimle gitmesine, kayıtsız şartsız sahip çıkmışlar. Hayır, bilakis normalleştirmeye çalışıyor iktidar sözcüleri. Bağımsız yargının kararı olduğunu, yargı sürecinin daha devam ettiğini, gereksiz abartıldığını, tepkilerin yersiz olduğunu yayıyorlar. Kendileriyle hiç alakası yokmuş, tarafı değillermiş, onları ne ilgilendirirmiş gibi davranıyorlar." diye yazdı. 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu karardan hoşlanmayacağına bahse giren herzevekil bile çıktı." ifadelerini kullanan Beki, "Beğenmedikleri mahkeme kararlarına nasıl tepki veriyorlar, o hakimlerin başına neler geliyor; bilmeseniz inanırsınız." dedi.

Beki, yazısını şöyle sürdürdü:

"Yasaklanan İmamoğlu olsa da kararın asıl hedefi, Erdoğan ve AK Parti. Yine onlar mağdur... Öyleyse neden eskisi gibi karşı çıkmıyor, bu haksızlıkla açıktan mücadele etmiyorlar? Devleşmezler mi, işte fırsat!"

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Dursun ABASIZ
16.12.2022 10:11
Hele Devlet BAHÇELİ. Mahkeme kararına o kadar seviniyor ki, sanırsınız adam terörist.Bu kadar sığlık,düzeysizlik olmaz.Hele hele MHP gibi geçmişi olan bir parti genel başkanına hiç ama hiç yakışmaz.  
 
vatandaş
16.12.2022 10:04
madurum da madurum. dış güçler, türkiye üzerine oyunlar oynanıyor. batı bizi kıskanıyor. beka beka, bizi durduramayacaksınız. benim başörtülü bacım, hep aynı nakarat.  
 
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