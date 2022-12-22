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  • ‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''

‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, İBB’ye terör soruşturması açıldığını öne sürdü. Mollavesioğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları ile birlikte toplantıda olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 00:12
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İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi. ‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası

‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
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Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, TELE1'deki canlı yayında İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması başlattığını ve bu soruşturma kapsamında 578 sayfalık bir rapor hazırladığını, savcılığın da yaklaşık 500 sayfalık bir iddianame hazırlayarak teslim ettiğini açıkladı.

Mollaveisoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem İmamoğlu’na yönelik bu siyaset yasağı kararı yetmedi. Sayın Ülgen de dedi ki, ‘Bu yasak kararına bakılarak Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı engellenmez' dedi. Yani hukuken buna dayanılarak İmamoğlu’nun adaylığının önüne geçilemez dedi. Saray bunu garantiye almak için ikinci bir operasyon yapıyor ve şu dakikalarda Ekrem İmamoğlu da kurmaylarıyla birlikte bu konuyu konuşuyor. İmamoğlu’na bir terör soruşturması açılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde personel olarak çalışan bazı isimlerin terörle iltisaklı olduklarını söylemişti. Bunu da kimse ciddiye almamıştı. O soruşturma sürdü o günden bugüne ve savcılık o iddianameyi teslim etti. Yaklaşık 500 sayfalık bir iddianame hazırlandı ve savcılık bu iddianameyi teslim etti. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atamaya yönelik bir operasyonun adımlarını izliyoruz şu dakilalarda.”

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