İmamoğlu mesaj gönderdi! 'Ne yaparsan yap, seçimde karşında Ekrem İmamoğlu olacak'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’deki halk buluşmasına gönderdiği mesajda, “Milleti yok sayarak ülkeyi yönetemezsin. Seçimden kaçamayacaksın ve o sandığa gömüleceksin. Ne yaparsan yap, seçimde karşında Ekrem İmamoğlu olacak. Hem de bir değil, milyonlarca Ekrem İmamoğlu olacak. Yenileceksin. ‘Hak yemem, hakkımı da yedirmem’ diyen milyonlara yenileceksin. Sevgili kardeşlerim, vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile çok sayıda kişinin tutuklanarak görevden alınmasına karşı Şişli’de bugün halk buluşması düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı buluşmaya CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da mesaj gönderdi.

İmamoğlu’nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle çarpan güzel insanlar, benim sevgili hemşerilerim, merhaba. Sizler, bu güzel şehrin, bu eşsiz ülkenin sahiplerisiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin adınıza kanun çıkarır, mahkemeler sizin adınıza karar verir. Muhtardır, belediye başkanıdır, cumhurbaşkanıdır; fark etmez. Yönetici olarak seçtikleriniz, size hizmet etsin diye geçici süreyle yetki verdiğiniz görevlilerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin özü, esası budur. Türkiye Cumhuriyeti gücünü, meşruiyetini vatandaşın iradesinden alan bir devlettir. Bu topraklarda devlet ne kadar kutsalsa vatandaşın iradesi de en az onun kadar kutsaldır. Vatandaşın sandığa attığı oyun kıymeti kalmazsa bu devletin de kıymeti kalmaz. Onun için milli iradeyi hiçe saymaya yönelik her türlü girişim, devletimizin varlığını ve itibarını hedef alan bir darbe girişimidir. Şişli Belediye Başkanımız Sayın Resul Emrah Şahan, yıllarca beraber çalıştığım, çok iyi bir şehir plancısıdır. Onun birikimine, yeteneğine, insanlığına inancım tamdır. Sadece ve sadece halka hizmet etme tutkusuyla çalıştığına çok yakından şahidim. Resul Emrah Şahan kardeşimi ve diğer kıymetli ilçe belediye başkanlarımızı hapse atanlar, Esenyurt ve Şişli Belediyesi’ne kayyum atayanlar, Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı yapmasın, cumhurbaşkanı adayı olmasın diye hukuku ayaklar altına alıp her türlü zorbalığı yapanlar, bir darbe girişimi içindeler.

"ONLARA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Milletimizin iradesine, devletimizin varlığına ve itibarına saldırıyorlar. Bir daha asla seçim kazanamayacaklarını bilen o bir avuç insan, demokrasiye son verip kendilerini devletin sahibi, milletin efendisi ilan etmeye hazırlanıyorlar. Onlara asla geçit vermeyeceğiz. Bizler, bu ülkede hukuk ve demokrasinin hâkim olmasını, milletin iradesine saygı gösterilmesini isteyen milyonlarız. Bizler, adalet istiyoruz, adalet. Yalnız kendimiz için değil, herkes için adalet istiyoruz. Ekonomide, eğitimde, yargıda, sağlıkta, devletin sunduğu tüm imkanlarda adalet istiyoruz. Bu millet, adaletsizliğin acı faturalarını çok ödedi, ödemeye devam ediyor ama bu son olacak. Milletin demokrasiye sahip çıkmasıyla başlayan bu mücadele, adaletin iktidarını kurana kadar durmayacak, dalga dalga büyüyeceğiz. Birleşe birleşe güçleneceğiz. Demokrasi ve adalet davamızı, haklılığımızı asla kaybetmeden, içimizdeki adalet duygusundan ödün vermeden kazanacağız. Akşamdan sabaha, bugünden yarına olmayacak ama çok yakında kazanacağız. Bu gerçeği en iyi bilen, bu gerçekten en çok korkan kişiye sesleniyorum. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsin. Üzerini örterek gerçekleri gizleyemezsin. Milleti yok sayarak ülkeyi yönetemezsin.

"SEÇİMDEN KAÇAMAYACAKSIN VE O SANDIĞA GÖMÜLECEKSİN"

Seçimden kaçamayacaksın ve o sandığa gömüleceksin. Ne yaparsan yap, seçimde karşında Ekrem İmamoğlu olacak. Hem de bir değil, milyonlarca Ekrem İmamoğlu olacak. Yenileceksin. ‘Hak yemem, hakkımı da yedirmem’ diyen milyonlara yenileceksin. Sevgili kardeşlerim, vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. Sabırsa sabır, gayretse gayret, cesaretse cesaret. Bu haklı davamızı başarıya ulaştırmak için üzerime ne görev düşüyorsa misli misli fazlasını yapacağım. Silivri’deki hücrem, bu yolun sonundaki güzel günlerin ışığıyla aydınlanıyor. Hep birlikte başaracağız. Bir avuç insana karşı 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız. Hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız. Yolumuz açık olsun. Kalın sağlıcakla.”