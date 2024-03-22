İmamoğlu seçim çalışması yapan 17 bakana meydan okudu: Topunuz gelin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cendere Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap Gezisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Temel amacımız Türkiye'de siyasetçi olmanın, kamu yöneticisi olmanın, seçilmiş ya da atanmış kim olursa olsun, millete ait olmanın, milletin parasıyla iş yapıyor olmanın hassasiyetiyle yürünmesi. Yoksa biz ne bir parti devletiyiz ne de bir parti belediyesiyiz..." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin kendisine yönelttiği, "Seçimi kazanmanız durumunda bu Türkiye'ye nasıl bir mesaj olacak?" sorusuna cevap veren İmamoğlu, "Gayet güzel bir mesaj olacak. İçi demokrasi dolu, milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

“17 SENEDİR İKTİDARDASINIZ”

İmamoğlu, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum’un İstanbul’un depreme hazır olmadığı hakkındaki değerlendirmelerine karşılık olarak, "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var. Siz 99 depreminden bu yana 20 senedir bu şehri yönetiyorsunuz, bunun 17 senesinde iktidarsınız, Türkiye'yi yönetiyorsunuz, hiçbir şey yapmadınız. Beni kötüleyerek kendini kötülüyor acemi aday. Onun için birlikte düzeltelim diyoruz" açıklamasını yaptı.

31 MART MESAJI VERDİ

Açıklamaları sırasında 31 Mart seçimleri hakkında da konuşan İmamoğlu, "Mesele bir belediye başkanlığı seçimini aştı. Bir anlayış meselesinin tarihe gömülmesi meselesi... Tarihe gömülürse demokrasi canlanacak, tarihe gömülürse bu ülkede özgürlük yeniden vücut bulacak. Tarihe gömülürse hukuk ve adalet kendine gelecek" dedi.

BAKANLARA SERT ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ

Basın mensuplarının, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AKP'nin seçim çalışmalarına katılmasına ilişkin sorularına yanıt veren İmamoğlu, "Eskiden Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçim dönemlerinde bağımsız olsun diye istifa ettirilir, bürokrasiden insanlar atanırdı ki hak, hukuk çiğnenmesin. Nereden nereye... Demokrasiye bak, gitti! 17-20 tane bakan, topunuz gelin ne olacak!” söyleminde bulundu.

Ali Yerlikaya’ya, “Dükkan gezerek oy istiyorsun. Yazık, üzülüyorum. Zor durumda, Allah yardımcısı olsun. Talimat gelmiş ne yapsın, yoksa koltuğundan olacak. Af isteyecek. Üzülüyorum.” diyen İmamoğlu, “Öbürlerine üzülüyorum. Ya bu kadar insan yok edilir mi?” ifadesini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, konuşması sırasında, “Bugün sayın cumhurbaşkanının bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerden biri kendi yakın çevresindeki yetenekli insanları bile çürütüyor olması. Onları bitap etti. Bizi bırak işimizi yapalım bizi niye yolluyorsun kasap dükkânına oraya buraya. Bakanları niye zor durumda bırakıyorsun? Kamu yöneticisi onlar. Her şeyi birbirine karıştırdı.” İfadelerini kullandı.

Bu kapsamda, önümüzdeki seçimlerin sadece bir yerel seçim olmadığını, bu meselenin bir demokrasi ve kamu ahlakı meselesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Ben sonuna kadar dilimin kemiği niye olsun, milletten aldığın vahları duyurma sorumluluğum var. Sus pus olayım falan olmaz öyle şey. Ben 16 milyon insanın temsilcisiyim, bütün haksızlıklara hak ettiği cevabı vermekle yükümlüyüm." İfadelerini kaydetti.

KURUM’A CEVAP VERDİ

Bir gazetecinin "Murat Kurum 5 yılda 65 kilometre metro yapıldığını itiraf etti" şeklindeki sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Herkes bir gün doğru yolu buluyor, bulacak. Yüzde 87'yi tutturdu, 65 kilometreyi hesaplayabildi" dedi.