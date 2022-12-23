İmamoğlu: Siyasi yasak kararına milletin cevabı seçimde olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Konya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine verilen hapis cezası kararının siyasi olduğunun altını çizen İmamoğlu 2023’te yapılacak genel seçimleri işaret ederek “Milletimizin daha şiddetli cevabı önümüzdeki seçimde karşılarında olacak” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Açıklanan ceza çok acımasız, çok haksız bir ceza. Uzun yıllar bir bireyi siyasi yasaklı kılabilecek hatta içinde hapis olan bir ceza. Elbette üst mahkemeler var. Ama biz hâlâ bu süreçle ilgili, her ne kadar farklı yorumlar olsa da özellikle hükümet mensupları tarafından en başta sayın Cumhurbaşkanı tarafından, bence kendisinden beklenen hiçbir sözü söylemedi. Vatandaşımızın vicdanında bu karar bir mahkeme kararı değildir. Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasi bir karardır. Siyasi baskıyla verilmiş bir karardır. Yaşadığımız ilk kez olsa şaşıralım. Ne yazık ki yaşadığımız son yıllarda her daim yaşadığımız baskıyla, talimatla verilen kararlardan bir tanesi. Bu bir iddia değildir; net altını çiziyorum.”

HSK’YA SORUŞTURMA ÇAĞRISI

“Bu mahkemenin ilk hakiminin adil olduğu için görevden alınarak başka bir ile sürülmesine hâlâ hiçbir ses çıkarmayan HSK’nın duruşu bile bunun siyasi bir karar olduğunun ispatı. Bir soruşturma açsanıza! Bu kadar dedikodu var, bu kadar laf dönüyor. Hakim hakkında bu kadar iddia var, bir soruşturma başlatsanıza! Bakalım hakim ne diyor. Böylesi siyasi karar alındığı bir noktada biz de mücadelemizi toplumsal olarak insanlarımızla paylaşarak yolumuza devam edeceğiz. 16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor. Ama bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin önümüzdeki genel ve yerel seçimi dahil gasp edilmeye, şantajla kontrolü ellerinde tutulmaya gayret ediliyor. Bu mümkün değil. Milletimizin vicdanını sadece 31 Mart-23 Haziran arasında anlamalarını beklerdim ama hâlâ anlamadılar. Milletimizin daha şiddetli cevabı önümüzdeki seçimde karşılarında olacak. Ondan sonra anlayıp anlamaları çok da önemli değil. Ondan sonra bu milleti huzurla buluşturacak bir akılla süreç buluşuyor olacak.”

“HÜKÜMET YETKİLİLERİ TOP ÇEVİRİYOR”

“Ben tekrar ifade edeyim: Siyasi bir karardır, baskıyla verilmiş bir karardır. Hâlâ konuşan hükümet yetkilileri top çevirmektedir. Bıraksınlar top çevirmeyi, bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar desinler ki ‘Bu yanlış bir karardır. İstinafta bu kesinlikle dönmeli’ desinler. Yorum dahi yapamıyorlar. Karnından konuşanlar var biliyorum ama diliyle söyleyen AK Partili dostlarımız da var. Adaleti, vicdanı yüksek AK Partili dostlarımıza da ben buradan teşekkür ediyorum.”