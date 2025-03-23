İmamoğlu tutuklandı: Ünlü isimlerden tepki gecikmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu tutuklandı: Ünlü isimlerden tepki gecikmedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları gerekçesi ile tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemede 'yolsuzluk' suçlaması ile tutuklandı. Birçok ünlü isim İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Savcılık tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamındaki soruşturmada 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimler tutuklama kararına ateş püskürdüler.

ŞAHAN GÖKBAKAR

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabının sayfasını karartarak verilen karara tepki gösterdi.

MERVE OFLAZ

Merve Oflaz ise, sosyal medya hesabından Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini paylaşarak tepki gösterdi.

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