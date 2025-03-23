İmamoğlu tutuklandı: Ünlü isimlerden tepki gecikmedi

Savcılık tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamındaki soruşturmada 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimler tutuklama kararına ateş püskürdüler.

ŞAHAN GÖKBAKAR

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabının sayfasını karartarak verilen karara tepki gösterdi.

MERVE OFLAZ

Merve Oflaz ise, sosyal medya hesabından Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini paylaşarak tepki gösterdi.

BERFU YENENLER

MELİS İŞİTEN

SEDEF AVCI

SILA TÜRKOĞLU

ECE ERKEN

KALBEN