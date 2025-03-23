İmamoğlu tutuklandı: Ünlü isimlerden tepki gecikmedi

Savcılık tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamındaki soruşturmada 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimler tutuklama kararına ateş püskürdüler.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabının sayfasını karartarak verilen karara tepki gösterdi.
MERVE OFLAZ
Merve Oflaz ise, sosyal medya hesabından Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini paylaşarak tepki gösterdi.
BERFU YENENLER
MELİS İŞİTEN
SEDEF AVCI
SILA TÜRKOĞLU
ECE ERKEN
KALBEN