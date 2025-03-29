İmamoğlu'na destek mitingi nedeniyle bazı yollar kapatılacak

Düzenleme: Kaynak: AA
İmamoğlu'na destek mitingi nedeniyle bazı yollar kapatılacak

İstanbul Valiliği, CHP'nin 'İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' sebebiyle bazı yolların saat 07.00 itibariyle kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, CHP'nin Maltepe'de saat 12.00'de düzenleyeceği miting nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

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