CHP'li Salıcı'dan İmamoğlu açıklaması: Siyasetimizi Saray'daki beyefendinin verdiği talimatlar yönlendiremez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Milletin verdiği kararın önüne ne mahkeme kararları geçer ne başka bir şey geçer. Hiç kimse CHP’yi, altılı masayı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın. Biz siyasetçiyiz, bizim siyasetimizi mahkemeler ya da Saray'daki beyefendinin verdiği talimatlarla yönlendiremezler” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, bugün Kocaeli Darıca’da düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. Salıcı, şunları söyledi:

“31 Mart’ta sizin desteğinizle İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmamızı içlerine sindiremediler. Dediler ki ‘bizim bu seçimi bir şekilde iptal ettirmemiz lazım. İptal ettirmek için kılıf bulalım’... Nedir o kılıf ‘çaldılar diyelim’. Hırsız hırsızın halinden anlar. Çaldılar diyelim, bizim çaldığımız yok, ama onlar demek ki bu konuda deneyimliler, ‘bu işe böyle bir kılıf bulalım bu seçimi böylelikle iptal ettirelim’... Sonuç bir yargı darbesiyle 6 Mayıs günü İstanbulluların iradesi iptal edildi. 16 milyon İstanbullunun vermiş olduğu oy geçersiz sayıldı, tekrar sandığa gidildi. Vatandaşımız 31 Mart’ta bize oy vermediyse bile dedi ki ‘Bu mesele siyasi parti meselesi değil. Sandıktan çıkan sonucu tanımayan bu iktidara bir ders vermemiz lazım’ dedi. 800 binden fazla oy farkıyla tekrardan Ekrem İmamoğlu seçildi."

“CANAN YAKANIZI BIRAKMAZ. İMAMOĞLU’NA DA SON VERDİKLERİ CEZAYLA ONU DA SİYASİ YASAKLI YAPMA PEŞİNDELER”

"Bitti mi bitmedi. Döndüler, İstanbul seçimlerini kazanmamızda en çok katkısı olan 2-3 kişiden birisi olan İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na saldırdılar. Atmış olduğu tweetlerden dolayı ceza verdiler, Canan Kaftancıoğlu’nu mahkum ettiler, ona siyasi yasak getirdiler. Onlar zannediyor ki Canan’dan kurtuluruz, Canan sizin yakanızı bırakmaz. Sayın Ekrem İmamoğlu’na da son verdikleri cezayla onu da siyasi yasaklı yapma peşindeler."

“BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ, SONUNA KADAR BU MÜCADELEYİ VERECEĞİZ”

"CHP mücadele edenlerin partisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Aziz Kocaoğlu 397 yılla yargılandı. Tuncay Özkan’ı hapse attılar, Eren Erdem’i hapse attılar, Enis Berberoğlu’nu hapse attılar. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na Artvin’de terör saldırısı yapıldı, Çubuk’ta linç etmeye kalktılar. Biz mücadelen yılmayız. Bir milim geri adım atmayacağız, sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz."

“HİÇ KİMSE CHP’Yİ, ALTILI MASAYI MAHKEME KARARLARIYLA DİZAYN ETMEYE ÇALIŞMASIN”

"Türkiye’nin ağır sorunları var, ciddi bir adalet sorunu var. Maalesef AKP döneminde hakimlerin saraydan talimat aldığı günler yaşıyoruz. Türkiye’de hak, hukuk artık konuşulmaz hale geldi. Sırf bunun için Genel Başkanımız ‘adalet yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Ekonomi kötü, dış politika sorunlu. Türkiye başkanlık sistemine geçtiğimizden beri neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Böyle bir ortamda biz CHP ailesini güçlendiriyoruz. Milletin verdiği kararın önüne ne mahkeme kararları geçer ne başka bir şey geçer. Hiç kimse CHP’yi, altılı masayı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın. Biz siyasetçiyiz, bizim siyasetimizi mahkemeler ya da saraydaki beyefendinin verdiği talimatlar yönlendiremezler.”