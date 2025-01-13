Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon hakkında ilk tepki geldi

İhale soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor. Operasyona İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi. İmamoğlu, "Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz." dedi.

İstanbul'da, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Başkan Rıza Akpolat da aralarında...

İMAMOĞLU: BÜTÜN HUKUKSUZLUKLARI TEŞHİR EDECEĞİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon hakkında tepki gösterdi.

İmamoğlu şu açıklamalarda bulundu;

"İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden “operasyon” ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor. Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz."