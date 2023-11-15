İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt

Kendisini hedef alarak “Evine göndereceğiz” sözlerini kullanan Bahçeli’ye İmamoğlu cevap verdi.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasında yerel seçimleri işaret ederek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef almıştı.

Bahçeli, “Ara sıra keyfi yeterse boş zamanlarında İstanbul’a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz” demişti.

İMAMOĞLU’NDAN YANIT GELDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye yanıt geldi.

İmamoğlu “Ben evimdeyim zaten, belki başkalarıyla karıştırıyordur. Evimde çok çalışıyorum. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim” diye konuştu. İmamoğlu konuşmasının devamında yerel seçimlere de değinerek “Gönüllerdeki ittifaka talibim, son ana kadar toplum tabanında ittifak kuracağım” diye konuştu.

'İTTİFAK' SORUSUNA YANIT: "KURACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İmamoğlu, İYİ Parti'nin 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimde her il ve ilçeden kendi adaylarını çıkarma kararı ve 'ittifak' olasılığına kapıyı kapatan açıklamalarına ilişkin soruyu ise, şöyle yanıtladı:

"Hiçbir siyasi partinin kendi iç konuşmalarını ya da yorumlarını, ben bir karşı yorum olarak önüme koyup bunu sizinle konuşmam ve doğru da bulmam. Etik değil, işim de değil ayrıca. Ama ben iddiayla, ısrarla diyorum ki; geçmiş dönem ittifakımız olan ve hâlâ aslında o ittifakın bir belediye başkanı olarak söylüyorum ki: Son ana kadar ittifak, hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurmak konusunda çok iddialı birisiyim. Bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim.

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Gönül ister ki; başta tabanda büyük bir ittifak, sonra siyasi üst ittifak kurulsun. Ama bir tarafı eksik kalırsa da, benim en önemsediğim şey milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim ve bu ittifakın içerisinde birkaç siyasi parti yok. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, benim gönlümdeki ittifakın tarifini söylüyorum.

İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımızın, başta çocuklarının, evlatlarının bir Ekrem ağabeyi, bir Ekrem Başkanı ya da onların tabiriyle 'Eko Başkanı' olmaya talibim. Burada da kimseyi ayırt etmiyorum birbirinden. Bu büyük ittifakı kuracağımıza da inanıyorum."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında, İmamoğlu'nu şu sözlerle hedef almıştı:

"31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Sömürü çarkında öğütülen, iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını öğreteceğiz. Vakti yeterse İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz. CHP ve HDP yönetimindeki belediyeleri cumhurun yönetimi ile birleştireceğiz. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek."

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